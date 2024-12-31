Взрывы прогремели в Одесской области во время сигнала тревоги

Столб дыма появился в небе над Одесской областью после отгремевших взрывов во время сигнала воздушной тревоги. Кадры с места опубликовал Telegram-канал «Политика страны».

По данным авторов, администрации Одессы и Черноморска просили жителей перейти в укрытие во время работы сирен.

«В Одесской области прозвучали взрывы и поднялся столб дыма. ВС призывали пройти в укрытие жителей Одессы и Черноморска», — указали в публикации.

По информации издания «Думская», сигналы воздушной тревоги прозвучали в Одесской области с 15:57 до 16:13 из-за риска ракетного обстрела.

Утром 31 декабря системы противовоздушной обороны сработали в Киеве и Васильковском районе Киевской области. О серии прогремевших взрывов сообщили ряд украинских СМИ.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан перейти в укрытия и не выходить до появления новых уведомлений.