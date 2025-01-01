Воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины

Утром 1 января в Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствует информация онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Тревожный сигнал включили в 07:47 по московскому времени. Сирена сработала в Киевской, Кировоградской, Житомирской, Харьковской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

С октября 2022 года Россия начала наносить удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, связи и военного управления на Украине. С тех пор в регионах страны практически каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране

Днем ранее стало известно, что российские военные нанесли удар по заводу Павлограда, где идет сборка ракет и проходит обучение ВСУ использованию военной технике НАТО. После атаки произошли детонация и мощный взрыв.