Два автомобиля украинских военных спалили в Киеве за ночь

«Страна.ua»: два автомобиля украинских военных за ночь сожгли в Киеве

Фото: РИА «Новости»

Два автомобиля украинских военных за ночь сгорели в Киеве из-за поджогов. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

По информации авторов материала, оба поджога произошли в одном районе города.

Позже журналисты сообщило еще об одном сожженном автомобиле военнослужащего в Днепропетровске, а также о поджогах релейных шкафов в Киевской и Черкасской областях.

Местное агентство «Униан» сообщало ранее о новом способе для защиты микроавтобусов от поджогов.

Атакуют в стране не только автомобили, но и здания военкоматов или так называемых ТЦК.

Заместитель главного редактора «Литературной газеты» Алексей Борзенко в беседе с 360.ru допускал, что военкомов на Украине скоро начнут отстреливать.

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