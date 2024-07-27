«Не ТЦК». На Украине водители придумали новый способ защиты авто от поджогов

УНИАН: на Украине водители начали защищать микроавтобусы от поджогов наклейками

Украинские владельцы микроавтобусов вынуждены помечать свои машины наклейками, чтобы избежать поджога. Водители клеят на авто стикеры с надписью «Не ТЦК», об этом написало украинское информагентство УНИАН в Telegram-канале.

«Владельцы микроавтобусов в Одессе начали помечать свои транспортные средства надписями „Не ТЦК“, чтобы не отпугивать граждан», — написало агентство.

Ранее подобные наклейки заметили в Киеве и Львове. Это связано с тем, что по всей стране участились случаи поджогов автомобилей, принадлежащих Территориальным центрам комплектования, то есть военкоматам.

В ночь на 21 июля неизвестные подожгли в Киеве несколько автомобилей военных. СМИ предполагают, что таким образом население протестует против насильственной мобилизации.