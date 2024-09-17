Дональд Трамп-младший и Роберт Кеннеди предложили начать переговоры с Россией

Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший и Роберт Фрэнсис Кеннеди выступили за прямое начало переговоров США с Россией по Украине. Об этом они заявили в статье для издания The Hill .

Политики предложили начать переговоры с Россией, чтобы предотвратить риск глобального ядерного конфликта.

«Эта ядерная игра в „кто первый, кто первый“ зашла слишком далеко. Не осталось и шага между запуском американских ракет вглубь российской территории и обменом ядерными ударами. Мы не можем подойти к краю пропасти еще ближе, чем сейчас», — заявили авторы публикации.

По словам Трампа-младшего и Кеннеди, западные страны должны серьезно отнестись к словам Владимира Путина о том, что Россия применит ядерное оружие в экстремальных обстоятельствах. Авторы статьи заявили, что США не потерпели бы угроз, касающихся ударов по территории страны, поэтому нельзя ожидать того, что Россия будет терпеть подобное.

«Никакие жизненно важные американские интересы не поставлены на карту. Рисковать ядерным конфликтом ради неоконсервативной фантазии о глобальном „полномасштабном доминировании“ — это безумие», — подчеркнули в публикации Трамп-младший и Кеннеди.

Ранее представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что США не изменили свою позицию и не разрешили ВСУ наносить удары западным оружием по территории России.