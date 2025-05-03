Государственная служба качества образования Украины проводит новые проверки использования украинского языка. Об этом сообщили на сайте уполномоченного по защите госязыка Тараса Креминя.

«Украинский язык должен звучать не только на уроках, но и на переменах, на родительских собраниях, в библиотеке, спортзале и бомбоубежище. Он должен быть везде!» — заявил Креминь.

С 28 апреля начался третий этап исследования по поддержке использования государственного языка в школах.

На Украине власти начали активно бороться с наследием советской эпохи и всем, что связано с Россией, включая русский язык. Их цель — полный переход на украинский язык и постепенный отказ от русской литературы.

Однако многие жители Киева стали говорить в бытовой речи на русском языке. Это возмутило живущую во Франции писательницу Ирэну Карпа.

Ранее Украина обвинила Россию в присвоении Колобка. Служба внешней разведки Украины заявила, что в русском языке отсутствует слово «коло» в значении «круг».