Украинскую писательницу возмутили русскоговорящие киевляне
Писательница Карпа: многие жители Киева перешли на русский язык
Многие жители Киева стали говорить в бытовой речи на русском языке. Об этом «Украинскому Радио» заявила живущая во Франции писательница Ирэна Карпа.
Она рассказала, что часто приезжает на Украину и сталкивается в столице с русскоговорящими гражданами. Такая ситуация возмутила писательницу.
«У меня вопрос, это перешли на русский те люди, которые сначала перешли на украинский из-за страха, или это „ждуны“», — отметила Карпа.
Писательница предположила, что некоторые киевляне перестали надеяться на поддержку со стороны США, поэтому решили попрактиковаться в русском языке. Она призвала родителей разговаривать с детьми на украинском языке.
«Когда ты перестаешь говорить по-русски, то Россия теряет над тобой власть», — подчеркнула она.
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