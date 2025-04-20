Украинскую писательницу возмутили русскоговорящие киевляне

Многие жители Киева стали говорить в бытовой речи на русском языке. Об этом «Украинскому Радио» заявила живущая во Франции писательница Ирэна Карпа.

Она рассказала, что часто приезжает на Украину и сталкивается в столице с русскоговорящими гражданами. Такая ситуация возмутила писательницу.

«У меня вопрос, это перешли на русский те люди, которые сначала перешли на украинский из-за страха, или это „ждуны“», — отметила Карпа.

Писательница предположила, что некоторые киевляне перестали надеяться на поддержку со стороны США, поэтому решили попрактиковаться в русском языке. Она призвала родителей разговаривать с детьми на украинском языке.

«Когда ты перестаешь говорить по-русски, то Россия теряет над тобой власть», — подчеркнула она.

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