Украина обвинила Россию в присвоении Колобка

СВР Украины заявила о присвоении Россией сказки про Колобка

Сказка о Колобке является исключительно украинской и остается частью национального наследия, которое присвоила Россия. Пост с таким содержанием опубликовали на странице Службы внешней разведки Украины в Facebook*.

Поводом для обсуждения героя сказки стала презентация мультфильма «Колобок», созданного творческой группой школьников из Марокко. Фестиваль, где авторы представили свою работу, организовали «Русский дом» в Рабате и Ассоциация русскоязычных женщин.

Подростки объявили, что создали свой мультфильм на основе русской народной сказки.

Эта позиция возмутила Службу внешней разведки Украины, которая объявила Колобка украинским достоянием. Свою позицию в ведомстве объяснили, что в русском языке отсутствует слово «коло» в значении круг.

«Россия целенаправленно стирает культурное происхождение произведения, чтобы закрепить его в своем фольклорном каноне, особенно за пределами страны», — заявили в ведомстве.

На момент написания новости пост о Колобке со страницы Службы внешней разведки Украины удалили.

Об отношении Украины к собственной культуре свидетельствует решение Института национальной памяти, который потребовал снести все памятники одесскому сатирику Михаилу Жванецкому. В организации заявили, что в своем творчестве автор продвигал нарративы «российской имперской политики».

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