Президент Владимир Зеленский своим отказом от транзита российского газа жертвует простыми украинцами. Об этом в соцсети X написала украинская журналистка Диана Панченко.

Внимание журналистки привлекло высказывание Зеленского, который заявил о «поражении» России после того, как прекратится транспортировка голубого топлива в Европу через Украину.

Панченко выразила уверенность, что тем самым украинский лидер пытается доказать президенту РФ Владимиру Путину, что республика не нуждается в российском газе.

«Ты приносишь в жертву граждан Украины и многих европейцев. Хочешь доказать Путину, что все могут обойтись без его газа?» — обратилась к нему журналистка.

По ее словам, все желающие смогут найти способ получить российские энергоносители, в то время как страдания украинцев продолжатся.

Контракт о транзите российского газа истек 31 декабря 2024 года. На Украине остановку транзита российского газа назвали историческим событием, к которому были готовы заранее.