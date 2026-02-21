Владимир Зеленский своими последними действиями спровоцировал беспрецедентный дипломатический кризис, который грозит Украине полной изоляцией. К такому выводу пришли политологи немецкой газеты Berliner Zeitung .

В редакции издания пояснили, что Зеленский в разгар вооруженного конфликта внезапно решил позволить себе «невероятную роскошь».

На фоне тяжелейшей ситуации ВСУ на линии боевого соприкосновения украинский президент открыл «дипломатические фронты» сразу против трех государств: Белоруссии, Венгрии и Словакии.

Зеленский ввел новые санкции против Лукашенко именно в тот момент, когда США начали смягчать свою позицию по Минску. Публичные насмешки Зеленского в адрес белорусского лидера названы в статье отсутствием «дипломатического такта».

Остановка нефтепровода «Дружба» привела к введению чрезвычайного положения в Словакии. В Будапеште заявили о «политическом шантаже» со стороны Украины. Похожую риторику использовал словацкий лидер Фицо. Обе страны прекратили поставлять Украине дизтопливо.

Киев отреагировал очень грубо — украинский МИД сравнил позицию Будапешта и Братиславы с «наркотической зависимостью» от российской нефти.