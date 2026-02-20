Госдеп США выявил коррупционные схемы в окружении Зеленского на 100 млн долларов

Аудиторы Пентагона, Госдепа и USAID выявили на Украине коррупцию и присвоение средств соратниками президента страны Владимира Зеленского. Об этом говорится в докладе генеральных инспекторов трех ведомств, направленном конгрессу США.

Украинские правоохранители выявили случаи коррупции с участием правительственных чиновников более чем на 100 миллионов долларов. Авторы документа рассказали о завышении цен на военную технику и откатах в «Энергоатоме».

К этим схемам оказались причастны сторонники украинского лидера. При этом случаев нецелевого использования американской помощи Минэнерго США не выявило.

Также американские аудиторы сообщили конгрессу, что ВС России сохранили превосходство над Вооруженными силами Украины практически во всех аспектах.