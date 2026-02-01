Днепр в Киеве заволокло паром из-за разницы температур

Резкие перепады температуры в Киеве привели к возникновению обильного пара над Днепром. Видео с кадрами телеканала ТСH опубликовал телеграм-канал Insider.ua .

Авторы пояснили, что такое явление происходит регулярно, когда температура воздуха опускается ниже −15 градусов, а вода в реке сохранила положительную температуру.

«В Киеве дымится Днепр из-за резких перепадов температуры», — подписали они пост.

Телеканал ТСН со ссылкой на метеоролога Наталью Диденко сообщил, что следующая рабочая неделя на Украине начнется с усиления морозов до −28 градусов в отдельных областях. Специалист подчеркнула, что такая погода задержится до четверга, после чего столбики термометров незначительно поползут вверх.

Мэр Киева Виталий Кличко в воскресенье, 1 февраля, объявил о масштабном сбое в работе энергосистемы города. Он подчеркнул, что без отопления остались около 1000 жилых домов, которые только недавно подключили.