Дискриминацию властями Украины УПЦ назвали неконституционной

Украина не предоставила достаточно доказательств о необходимости своего решения по роспуску религиозных организаций, включая Украинскую православную церковь. Об этом со ссылкой на доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека сообщило РИА «Новости».

В организации напомнили, что роспуск религиозных структур требует очень серьезных оснований. К примеру, если существование подобной веры угрожает жизнеспособности общества в целом. Но Украинские власти не смогли представить подобных доказательств.

Кроме того, принятый украинским парламентом закон о роспуске Украинской православной церкви содержит очень широкие и двусмысленные формулировки, под которые могут попасть целые общины за поведение отдельных членов.

Авторы доклада отметили, что речь идет об указанных в законе пунктах, что религиозную организацию ликвидируют, если уполномоченные лица причастны к преступлениям против национальной безопасности или продвигали пропаганду «русского мира».

В ООН подчеркнули, что подобные нормы в законе ставят под угрозу право на свободу выражения мнений, что противоречит не только международной конвенции прав человека, но и конституции Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце августа этого года подписал одобренный Верховной радой законопроект о запрете и роспуске канонической Украинской православной церкви.

После вступления документа на несколько храмов напали неизвестные, которые выгоняли священников и верующих из помещений. В Михайловском кафедральном соборе УПЦ в Черкассах рейдерский захват храма перерос в беспорядки со стрельбой из травматического оружия и распылением слезоточивого газа.