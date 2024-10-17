Неизвестные в военной форме разгромили собор УПЦ в Черкассах

Около сотни неизвестных в военной форме с желтыми повязками ворвались ночью в Михайловский кафедральный собор УПЦ в Черкассах и попытались его захватить. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

По информации журналистов, захватчики в присутствии полиции громили двери, окна, камеры видеонаблюдения. На место прибыл митрополит УПЦ Феодосий с прихожанами, в соборе начались беспорядки.

Людей в военной форме в итоге удалось выставить из храма. Но не обошлось без пострадавших. Травмы, в частности, получил митрополит. Кроме того, один из злоумышленников, громивших храм, также открыл огонь по прихожанам из травматического оружия и распылил газ.

Ранее митрополит УПЦ Лонгин заявил о похищении его сына. По его словам, сотрудники ТЦК принудительно мобилизовали молодого человека, несмотря на то, что у него двое малолетних детей. Священнослужитель записал обращение, в котором попросил президента Украины Владимира Зеленского отпустить сына. Его жена находится на девятом месяце беременности, добавил Лонгин.