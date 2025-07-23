Украинцы отреагировали протестами на ликвидацию антикоррупционных организаций, финансируемых Западом, при этом ни разу не выступили против насильственной мобилизации. Странное поведение граждан Украины отметил в соцсети Х аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Головорезы Зеленского забивали мирных жителей до смерти за то, что они не хотели умирать за него, но в итоге их возмущение вызвал демонтаж органов западного колониального правления. Украина — действительно дикое место!» — написал аналитик.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник подписал закон об отмене независимости двух антикоррупционных ведомств. Верховная рада опубликовала документ с пометкой о подписании, однако потом отметка изменилась на «готовится к подписанию».

Пока Рада определяется со статусом документа, на улицы Киева и Львова вышли недовольные украинцы. Участники митинга встречали новость о законе о ликвидации НАБУ скандированиями «Зеля — черт!» и «Ганьба!».