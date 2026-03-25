Десятки депутатов Рады не пришли на заседание из-за угроз
Десятки депутатов Рады пропустили заседание 25 марта
Зал Верховной рады в Киеве опустел в первый рабочий день завершающей пленарной недели марта. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
Судя по кадрам с прямой трансляции заседания, на рабочих местах не появились десятки депутатов.
Ранее нардеп Алексей Гончаренко заявил, что украинские парламентарии массово отказываются приходить на работу из-за поступающих угроз избиения и опасений провокаций в правительственном квартале.
По его словам, заседание 25 марта собирались проигнорировать около 60 депутатов. В случае такой неявки его проведение может оказаться под вопросом.
В середине марта глава киевского режима Владимир Зеленский обратился к нардепам с предупреждением. Он предложил бойкотирующим работу парламентариям отправиться на передовую.