Депутат Рады заявил о «черном лебеде» для Украины

Депутат Дубинский: отказ Байдена от выборов стал «черным лебедем» для Украины

Решение американского президента Джо Байдена выйти из предвыборной гонки отрицательно сказалось на перспективах Украины. Об этом заявил внефракционный депутат Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Уход Байдена — „черный лебедь“ для Украины. Наша страна, [конфликт], проблемы — уходят для основного драйвера поддержки в лице США — даже не на второй, а на третий план», — заявил политик.

По его словам, у вице-президента Камалы Харрис, которую Байден предложил вместо себя, хватает внутренних проблем. Также она не сможет придумать «более мирный» план урегулирования конфликта, чем предложил экс-глава Штатов Дональд Трамп.

Еще депутат предрек резкие перемены в европейских странах. По его словам, обещанное Украиной «контрнаступление» ВСУ не интересует ЕС и США.

Ранее Дубинский обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить выборы президента. Однако потом появилась новость, что суд отложил рассмотрение его иска до сентября.