Депутат Рады заявил о «черном лебеде» для Украины

Депутат Дубинский: отказ Байдена от выборов стал «черным лебедем» для Украины

Фото: РИА «Новости»

Решение американского президента Джо Байдена выйти из предвыборной гонки отрицательно сказалось на перспективах Украины. Об этом заявил внефракционный депутат Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Уход Байдена — „черный лебедь“ для Украины. Наша страна, [конфликт], проблемы — уходят для основного драйвера поддержки в лице США — даже не на второй, а на третий план», — заявил политик.

По его словам, у вице-президента Камалы Харрис, которую Байден предложил вместо себя, хватает внутренних проблем. Также она не сможет придумать «более мирный» план урегулирования конфликта, чем предложил экс-глава Штатов Дональд Трамп.

Еще депутат предрек резкие перемены в европейских странах. По его словам, обещанное Украиной «контрнаступление» ВСУ не интересует ЕС и США.

Ранее Дубинский обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить выборы президента. Однако потом появилась новость, что суд отложил рассмотрение его иска до сентября.

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