Кассационный административный суд Украины отложил рассмотрение иска депутата Верховной рады Александра Дубинского, который потребовал назначить проведение выборов президента в стране. Об этом сообщило агентство УНИАН.

«Рассмотрение дела продолжится в 15:30 16 сентября», — указали журналисты.

До этого Дубинский заявил, что обратился в украинский Верховный суд с требованием провести выборы президента в стране для сохранения конституционного строя.

Полномочия главы Украины Владимира Зеленского истекли 20 мая. Как отмечал сам политик, он не утратил легитимность, потому что в стране действует военное положение, которое запрещает проведение выборов.

Российский лидер Владимир Путин предположил, что Зеленский покинет пост в первой половине 2025 года. Он также обратил внимание, что Россия готова начать переговоры с Украиной «хоть завтра».