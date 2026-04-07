Депутат Рады заявил, что парламентарии устали работать

Депутаты Верховной рады IX созыва устали работать, а состояние их здоровья ухудшилось за время службы. Об этом заявил парламентарий от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Юрий Камельчук, сообщил телеграм-канал «Политика Страны» .

Он отметил, что речь идет не только о моральной, но в ряде случаев и о физической усталости. По его словам, депутаты прошлого созыва предупреждали новых парламентариев о возможных проблемах со здоровьем.

«Устали, преимущественно не физически, хотя и такое есть. Потому что первое, что нам сказали депутаты прошлого созыва, когда мы встречались — обратите внимание, у вас ухудшится состояние спины, зрения, слуха, сосредоточенности, памяти», — сказал он.

Камельчук отметил, что так и произошло. Он также добавил, что хотя работа в Верховной раде — это не поле боя, но она все же остается достаточно болезненным местом.

Прежде группа депутатов, не поддержавших инициативу о предоставлении финансирования в рамках программы МВФ, заявляла о давлении и угрозах. На этом фоне часть парламентариев выразила желание бойкотировать заседания Верховной рады. В ответ президент Украины Владимир Зеленский предложил несогласным отказаться от мандатов, лишиться бронирования и отправиться в район боевых действий.