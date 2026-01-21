Депутат Рады Гетманцев рассказал, что «рычал как лев» по совету главы МВФ

Депутат Верховной рады Украины и глава комитета по финансам Даниил Гетманцев рассказал, что по рекомендации директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой он «рычал как лев», но это не принесло ощутимых результатов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Георгиева посоветовала украинцам рычать по утрам для укрепления веры в себя.

«Знаю, что вас интересует, как там в Верховной раде? Вода есть. Вернее, тепло есть, но только в наших сердцах. Пытался „рычать как лев“. Помогло не очень», — написал Гетманцев.

Проблемы с электроснабжением в Киеве и области начались в конце 2025 года из-за масштабных повреждений объектов энергетики. Мэр Виталий Кличко 9 января призвал жителей по возможности уехать из столицы из-за перебоев с отоплением и электричеством. На тот момент половина многоквартирных домов оставалась без тепла.

Спустя несколько дней Кличко сообщил об ухудшении ситуации с электроснабжением, подчеркнув, что дефицит энергии ощущается даже для критической инфраструктуры.

Президент Украины Владимир Зеленский публично выразил недовольство работой Кличко в условиях блэкаута и массовых отключений отопления в украинской столице. По его мнению, ситуация в Киеве сложнее, чем могла бы быть, из-за ошибок и промедления городских властей.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский назвал публичную перепалку Зеленского с Кличко «конкурирующим кретинизмом».