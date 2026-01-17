В Раде перепалку Зеленского с Кличко назвали конкурирующим кретинизмом

Публичная перепалка главы киевского режима Владимира Зеленского с мэром Киева Виталием Кличко охарактеризовала их обоих не с лучшей стороны. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в телеграм-канале.

«Когда Зеленский наезжает на Кличко, который тоже не меньший дегенерат, я болею за обе стороны. <…> Клуб конкурирующего кретинизма», — написал он.

Ранее стало известно, что почему украинский президент ополчился на мэра Киева на фоне энергокризиса. Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что таким образом Зеленский хочет сместить фокус внимания с коррупционного скандала.