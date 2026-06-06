Депутат Рады Дмитрук поздравил украинцев с Днем русского языка

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук поздравил подписчиков с Днем русского языка и заявил, что его должны знать больше людей. Об этом он написал в телеграм-канале .

«Мы, люди, которые сегодня поздравляем друг друга с Днем русского языка, понимаем значение этого великого, прекрасного и замечательного русского языка», — заявил Дмитрук.

Он также назвал снос памятника писателю Михаилу Булгакову в Киеве очередным актом вандализма.

Ранее на Украине приняли закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Документ обязал граждан использовать украинский язык во всех сферах жизни. Русский язык в стране исключили из списка языков, подлежащих государственной защите.