Дарницкая ТЭЦ в Киеве перестала работать из-за разрушений

Дарницкая теплоэлектростанция в Киеве прекратила работу из-за повреждений, полученных в результате ударов. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН со ссылкой на обслуживающую компанию ООО «Евро-Реконструкция».

«Дарницкая ТЭЦ почти полностью разрушена», — указано в публикации.

Станция обслуживала около полумиллиона жителей Днепровского и Дарницкого районов. Эксперты обследуют объект и разрабатывают способы восстановления его функционирования.

Ночью украинские паблики писали, что в Киеве прогремел мощный взрыв.

По данным агентства, ТЭЦ-6 и Дарницкую серьезно повредили, и они надолго вышли из строя. В феврале Киев будет получать электроэнергию всего четыре-шесть часов в сутки.

С конца января по всей Украине ввели аварийные отключения электроэнергии. Вице-премьер страны Денис Шмыгаль объяснил это технологическим нарушением в энергосистеме.