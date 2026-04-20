Число жертв стрельбы в Киеве увеличилось до семи

Кличко: число погибших при стрельбе в Киеве возросло до семи

Один из раненных во время стрельбы в Киеве 18 апреля скончался в больнице, число погибших при теракте возросло до семи. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.

«В больнице скончался мужчина, раненный в Голосеевском районе. Пострадавший находился в тяжелом состоянии. Врачи боролись за жизнь, но спасти не удалось. Уже семеро погибших», — написал он.

Кличко уточнил, что семеро раненых остаются в больницах, среди них есть ребенок. Из взрослых двоих поместили в травматологическое отделение, а еще четверо находятся в реанимации.

В субботу, 18 апреля, мужчина в Киеве застрелил четырех человек, а затем вошел в супермаркет и взял покупателей в заложники. Одного из них также убил, а других ранил. Преступника ликвидировал спецназ. Генеральная прокуратура Украины квалифицировала ситуацию как теракт.

Глава МВД Украины Игорь Клименко отмечал, что стрелок действовал хаотично и «расстреливал людей в упор».