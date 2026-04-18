В результате стрельбы в Киеве погибли четыре человека

В Киеве в районе Демеевки неизвестный открыл стрельбу по людям на улице. Погибли четыре человека, сообщило издание «Новости. Live».

В полиции уточнили, что проводят операцию по задержанию стрелка. Район происшествия оцепили, на месте работают экстренные службы.

По данным украинского издания «Страна.ua» и местных пабликов, у нападавшего был автомат. После стрельбы он, предположительно, укрылся в супермаркете «Велмарт», где мог взять заложников. Здание окружил спецназ, внутри продолжают звучать выстрелы.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что среди пострадавших есть ребенок — его госпитализируют. Взрослым раненым помощь оказывают на месте. По его словам, в результате стрельбы есть погибшие и несколько раненых, а спецоперация по задержанию нападавшего продолжается.

В районе происшествия начался пожар. В пабликах высказывают версии о возможном применении взрывчатки.

Позже в МВД Украины сообщили, что стрелка ликвидировали во время задержания.

