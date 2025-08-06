«Честное завершение». Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом о поездке Уиткоффа в Россию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. О беседе с американским коллегой он написал в своем Telegram-канале.

Разговор состоялся после встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Москве. По словам Зеленского, в беседе также приняли участие европейские лидеры.

Он подчеркнул, что общая позиция — конфликт должен завершиться, и «это должно быть честное завершение». Зеленский также вновь заявил, что Украина продолжит защищать свою независимость и рассчитывает на устойчивый мир.

Встреча в Кремле длилась около трех часов. В центре внимания были украинский кризис и перспективы стратегического взаимодействия между Москвой и Вашингтоном. Трамп заявил о большом прогрессе на встрече Путина и Уиткоффа и отметил, что проинформировал некоторых европейских союзников о результатах переговоров.