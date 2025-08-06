Трамп запланировал беседу с Зеленским после встречи Путина и Уиткоффа

Президент США Дональд Трамп планирует поговорить с Владимиром Зеленским в среду. Это произойдет после встречи президента России Владимира Путина и американского спецпосланника Стива Уиткоффа в Москве, сообщил источник журналисту издания Axios.
«Трамп, как ожидается, поговорит с Зеленским в среду после встречи Уиткоффа с Путиным», — написал журналист в соцсети X.
Спецпосланник президента США прибыл в Москву рано утром в среду. Это уже его пятая поездка в Россию в 2025 году.
Политики беседовали около трех часов. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что стороны обсудили украинский конфликт и перспективы сотрудничества стран. Он назвал диалог полезным и конструктивным.