Часть подразделений ВСУ столкнулись с перебоями в работе Starlink

Часть подразделений ВСУ 5 февраля столкнулись с перебоями в работе терминалов Starlink, не внесенных в «белый список». Об этом сообщил советник министра обороны Украины, консультант в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов.

«По нашим войскам — выяснили, что были проблемы у тех, кто неоперативно подал списки на частные „Старлинки“», — написал он в телеграм-канале.

На Украине начали глушить Starlink. Такое решение Минобороны республики приняло, чтобы помешать российским силам. Однако пострадали и сами ВСУ. Пока отключения носят случайный характер.

Ранее компания Илона Маска решила помочь ВСУ разобраться с российскими «Геранями», использующими для навигации и управления систему связи Starlink. Однако предприниматель пригрозил отключить незарегистрированные терминалы Starlink на линии боевого соприкосновения в зоне СВО.