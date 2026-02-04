Telegram и Starlink под угрозой. Что будет со связью на СВО?

Илон Маск пригрозил отключить незарегистрированные терминалы Starlink на линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Но это не единственная проблема со связью, с которой могут столкнуться российские военные. Подробно эту тему обсудили военные эксперты Констебль (бывший командир подразделения ЧВК «Вагнер» Константин Луговой) и Разведос (экс-командир роты разведки Александр Арутюнов) в подкасте 360.ru «Плохие парни».

По мнению Разведоса, современные боевые действия должны сочетать военные принципы, сохраняющиеся неизменными с древних времен, и научно-технический прогресс, и важно не мешать этому.

«Когда сегодня кто-то всерьез поднимает речь о запрете Telegram — этот человек, осознанно или неосознанно, вредит управлению войсками в зоне СВО», — заявил эксперт.

Полную версию подкаста можно посмотреть в «ВК Видео»..

Ранее Маск назвал министра иностранных дел Польши «слюнявым имбецилом» за то, что тот обвинил бизнесмена в заработке на использовании Starlink российскими военными.