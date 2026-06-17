Нынешний политический курс президента Украины Владимира Зеленского противоречит обещаниям, которые он давал перед президентскими выборами. Об написала бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель в соцсети X .

Она напомнила, что в 2019 году президент страны обещал стабилизировать отношения Москвы и Киева и уйти с поста, если не сможет добиться результата.

«Больше нельзя доверять ни единому слову Зеленского», — написала Мендель.

Она отметила, что глава киевского режима также заявлял о намерении не допустить коррупции в армии.

Ранее на Украине заявили о росте онлайн-протестов против нынешней власти. По оценке бывшего пресс-секретаря главы государства, миллионы жителей страны уже участвуют в этой революции.