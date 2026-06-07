На Украине началась онлайн-революция против режима Зеленского — Мендель
Мендель: украинцы устроили онлайн-революцию против режима Зеленского
Киевский режим не сможет остановить онлайн-революцию на Украине, созданную миллионами жителей страны. Об этом бывший пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель написала на своей странице на платформе Substack.
По ее словам, измученные украинцы заполонили соцсети публикациями, в которых протестуют против курса Зеленского и его команды на продолжение конфликта. Не устраивает людей и националистическая пропаганда.
Мендель отметила, что эта онлайн-революция, возможно и не свергнет завтра Зеленского, но ежедневно она подрывает его моральный авторитет.
«Миллионы украинцев говорят в комментариях, роликах и личных чатах: хватит. Мы хотим мира. Мы хотим, чтобы наши дети были живы. Мы хотим нормальной жизни», — сказала она.
Как заявила Мендель, люди устали от конфликта, коррупционных скандалов и силовой мобилизации. Они не желают быть «щитом Европы» и терпеть риторику Третьего рейха.
Ранее сотрудники ТЦК и полицейские мобилизовали пассажира маршрутного автобуса в Киеве, вытащив сопротивляющегося мужчину из салона.