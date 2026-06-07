Киевский режим не сможет остановить онлайн-революцию на Украине, созданную миллионами жителей страны. Об этом бывший пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель написала на своей странице на платформе Substack.

По ее словам, измученные украинцы заполонили соцсети публикациями, в которых протестуют против курса Зеленского и его команды на продолжение конфликта. Не устраивает людей и националистическая пропаганда.

Мендель отметила, что эта онлайн-революция, возможно и не свергнет завтра Зеленского, но ежедневно она подрывает его моральный авторитет.

«Миллионы украинцев говорят в комментариях, роликах и личных чатах: хватит. Мы хотим мира. Мы хотим, чтобы наши дети были живы. Мы хотим нормальной жизни», — сказала она.

Как заявила Мендель, люди устали от конфликта, коррупционных скандалов и силовой мобилизации. Они не желают быть «щитом Европы» и терпеть риторику Третьего рейха.

Ранее сотрудники ТЦК и полицейские мобилизовали пассажира маршрутного автобуса в Киеве, вытащив сопротивляющегося мужчину из салона.