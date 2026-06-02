Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предложил дать президенту страны Владимиру Зеленскому кличку «Владимир 30%». Об этом он написал в телеграм-канале .

По словам бывшего украинского премьера, такое прозвище Зеленский получил бы из-за масштабного воровства из бюджета Украины.

«У киевского режима не сломлена основа — система взяток, которой управляет президент. Деньги проводят через офшоры, покупку недвижимости на Западе», — написал Азаров.

Он также добавил, что Европа закрыла глаза на коррупцию в высших эшелонах украинской власти.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Зеленского, заявила, что его может ждать судьба, схожая с участью Адольфа Гитлера.