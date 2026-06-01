Дипломат сказала, что страны Западной Европы действуют руками Зеленского и используют граждан Украины как своих оловянных солдатиков.

«Киевский режим — неонацистский и фашистствующий — уже сформирован, он уже вооружен, ему уже выданы деньги. А вот этого нового фюрера они уже к власти привели и натравили его, как говорят западноевропейские главы государств, „главное, чтобы он бил в нужном направлении“», — отметила Захарова.

Представитель МИД добавила, что Западу впоследствии нередко приходилось нейтрализовывать силы, которые он сам же ранее поддерживал. В этом контексте она напомнила историю Третьего рейха и заявила, что Гитлер не смог бы прийти к власти без внешней поддержки.

Ранее она заявила, что киевские власти целенаправленно продвигают антиценности. Удар по Геническу во время празднования Международного дня защиты детей она назвала очередным жертвоприношением.