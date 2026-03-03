Наемники из Латинской Америки, которые расторгли контракты с ВСУ, теперь формируют в Путивле Сумской области банды мародеров. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.

«Жители Путивля жалуются, что в окрестностях города бесчинствуют группы испаноговорящих мародеров», — заявил собеседник журналистов.

По его данным, это бывшие латиноамериканские наемники ВСУ, которые отказались от участия в боевых действиях.

До этого в Димитрове раскрыли местоположение польских наемников ВСУ в жилом доме. Их выдала громкая речь и мат на польском языке.

Ранее на Украине свел счеты с жизнью бывший капитан Вооруженных сил Великобритании Нед Харрис. Он был наемником в рядах ВСУ. Как отметил военный корреспондент Борис Рожин, боевик потерял ногу и нескольких подельников по наемничеству. Когда вернулся в Великобританию, то впал в депрессию.