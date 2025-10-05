Бывший капитан Вооруженных сил Великобритании Нед Харрис, воевавший в качестве наемника на стороне ВСУ, покончил жизнь самоубийством. Об этом в Telegram-канале написал военкор Борис Рожин.

«Потерял на Украине ногу и нескольких подельников по наемничеству. После возвращения в Британию впал в депрессию и самоубился», — написал Рожин.

Военкор отметил, что Харрис участвовал в боях за Артемовск, а также принимал активное участие в «Курской авантюре».

Накануне ВСУ перебросили большое количество латиноамериканских наемников на Хатненский участок фронта под Харьковом. Прибегнуть к наемникам пришлось из-за низкой мотивации и морального духа украинских военных. Чтобы удержать позиции, украинское командование перебросило под Харьков целую роту наемников.