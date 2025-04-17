Бывшего заммэра Киева обвинили в организации схем для уклонистов

Бывшему заместителю мэра Киева Владимиру Прокопиву предъявили обвинения в организации схем по вывозу мужчин призывного возраста в Европу. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Прокопив ушел с должности прошлой осенью, когда журналисты опубликовали расследование о многочисленных активах его семьи. СМИ нашли у его жены, тестя и тещи многочисленные квартиры и офисы в украинской столице и дома в области, купленные по ценам гораздо ниже рыночных.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Павел Палиса заявил, что в ВСУ должны служить все без исключения, в том числе женщины, а уклонистов необходимо лишать доступа к госуслугам и возможностям, а также возможности устраиваться на государственную службу.

При этом начальник отдела райвоенкомата в Ровненской области недавно признался, что не пустит сына на службу.