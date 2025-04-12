Бывшего футболиста Алиева задержали на Украине

«Страна.ua»: полиция в Киеве задержала экс-футболиста Алиева в пьяном виде

В Киеве задержали бывшего футболиста московского «Локомотива» и сборной Украины Александра Алиева. Об этом сообщил Telegram-канал «Страна.ua» .

По данным издания, спортсмен управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Когда полицейские остановили машину, пассажирка Алиева устроила дебош и залезла на капот служебного авто.

Сам Алиев в Instagram* заявил, что не был пьян. По словам экс-футболиста, он смог договориться с сотрудниками правоохранительных органов.

В 2023 году в России завели уголовное дело в отношении Александра Алиева и объявили его в розыск. В своих социальных сетях мужчина призвал националистов ВСУ «убивать мирное население Курской области».

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