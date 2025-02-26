Трамп оценил сделку с Украиной по металлам в триллион долларов

Трамп оценил сделку с Украиной по редкоземельным металлам в триллион долларов

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Украиной по редкоземельным металлам может оцениваться в суму около триллиона долларов. Об этом он заявил на брифинге в Овальном кабинете.

«Это большая сделка. Это может быть сделка на триллион долларов», — заявил американский лидер.

В начале февраля Трамп заявил, что США ждут от киевского режима гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на военную и финансовую помощь.

Советник Трампа Майк Уолц в четверг заявил, что Зеленскому необходимо вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации США за уже поставленную Украине помощь, при этом выразил уверенность, что сам Зеленский «к этому скоро придет».

Ранее стало известно, что Украина согласилась на новые условия сделки с США по металлам.