Винницкий ТЦК объяснил массовые беспорядки под стадионом «Локомотив»

В Винницком территориальном центре комплектования и социальной поддержки прокомментировали массовые беспорядки под стадионом «Локомотив», куда привозили мобилизованных. Публикация появилась в соцсети ТЦК.

Представители центра отметили, что на место привезли группу военнообязанных для прохождения медицинских осмотров и других необходимых процедур. Вечером возле пункта собралась группа граждан, которые вели себя агрессивно.

«Зафиксированы попытки незаконного проникновения на территорию временного пункта сбора, повреждение имущества и нарушение общественного порядка», — говорится в сообщении.

К «Локомотиву» прибыли представители Национальной полиции, обеспечившие соблюдение порядка.

Ранее стало известно, что бунт против ТЦК в Виннице устроили женщины, пытавшиеся освободить мобилизованных мужчин. Им удалось выбить ворота.