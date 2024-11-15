США будут еженедельно поставлять Украине военную помощь до окончания полномочий Байдена

США выполнят обещание, данное президентом США Джо Байденом в отношении поставок оружия на Украину. Отправку будут осуществлять еженедельно до окончания полномочий Байдена, заявила на брифинге пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

«Это короткий срок, чуть меньше 70 дней. <…> Президент ясно дал понять, что он хочет использовать полномочия, которые конгресс предоставил и утвердил, до того, как покинет свой пост. <…> В ближайшие месяцы администрация продолжит поставлять эти пакеты из того, что есть в наших запасах», — заявила Сингх.

В сентябре Байден объявил, что планирует «увеличить» помощь Украине. Конгресс выделил на поддержку Украины 5,5 миллиарда долларов из президентского фонда.

В начале ноября стало известно об очередном транше на Украину. ВСУ получат боеприпасы и оборудование на 425 миллионов долларов. В Пентагоне отметили, что это 69-й транш с августа 2021 года.