Украина с 2022 года получила 27,2% всех средств USAID

Украина за прошедшие три года получила 27,2% всех средств Агентства США по международному развитию (USAID). Это следует из данных ForeignAssistance.gov, сообщило РИА «Новости» .

С 2022 года украинская сторона стала одним из крупнейших получателей помощи USAID. Тогда государству выделили 9,95 миллиарда долларов из 41,5 миллиарда бюджета агентства, в 2023 она получила 16,43 миллиарда (38,8% всех расходов), а в прошлом году Украине отправили 6,05 миллиарда из 35,4 миллиарда бюджета.

Суммарно с 2022 года украинской стороне дали 32,4 миллиарда долларов, это 27,2% от всего финансирования USAID.

Ранее стало известно, что украинский долг перед Всемирным банком за 2024 год вырос на 65% и составил 22 миллиарда долларов. Регулятор занял второе место по объемам среди зарубежных кредиторов страны.

На первом остается ЕС, долг Украины перед ним составил 44 миллиарда долларов.