Алиев выделил миллион долларов на гуманитарную помощь Украине

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о выделении миллиона долларов на гуманитарную помощь Украине. Документ опубликовали на его официальном сайте .

На эти деньги Министерство энергетики страны купит электрогенераторы местного производства и направит на Украину.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что страна готова к транзиту азербайджанского газа в Евросоюз через свою инфраструктуру. Для заключения договора, по его словам, нужна политическая воля обеих сторон.

В сентябре Алиев заявил о готовности посредничать в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, при этом отказался вводить санкции, несмотря на поддержку территориальной целостности и суверенитета всех стран. Он отметил, что у него хорошие отношения с представителями обеих сторон конфликта.