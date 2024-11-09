БПЛА ударил по дому посла Эстонии в Киеве

МИД Эстонии: беспилотник попал в дом в Киеве, где живет посол страны

Беспилотник попал в дом в Киеве, в котором проживает посол Эстонии на Украине Аннели Кольк. Об этом в социальной сети X сообщил министр иностранных дел республики Маргус Цахкна.

По его словам, дипломатический работник не пострадала.

«Украина нуждается в усилении средств противовоздушной обороны для защиты своих жителей. Европе нельзя привыкать к этому», — написал Цахкна.

Судя по представленному фото, БПЛА угодил в верхние этажи высотки. Информации о пострадавших в результате удара беспилотника нет.

В ночь на 9 ноября стало известно, что сильные взрывы произошли в Одессе на фоне работавшей сирены воздушной тревоги.

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев ранее сообщил, что российские военные также поразили склады ВСУ с боекомплектом на железной дороге в Одесской области. Детонацию слышали на протяжении двух часов.