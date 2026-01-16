«Больше нет времени». В Бразилии высказались о ситуации на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового министра обороны, отчаянно пытаясь улучшить работу военного аппарата страны, но институциональный кризис слишком серьезен. Таким мнением поделился бразильский журналист Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

Лейрос отметил, что предыдущие министры обороны не справились со своими обязанностями. Киевский режим больше не может это скрывать. Новоназначенный министр обороны Михаил Федоров уже публично заявил о проблемах с кадровым составом из-за дезертиров и уклонистов, а также значительного дефицита оборонного бюджета.

Усилия Зеленского кажутся тщетными, так как пока он пытается найти идеального министра армия России продолжает стремительное наступление на поле боя, освобождая города и села.

Проблем доставило и отсутствие интереса со стороны США после инаугурации Дональда Трампа финансово поддерживать Киев. Автор материала отметил, что даже в случае изменений в военной структуре Украина не сможет изменить конечный исход конфликта.

«У Украины больше нет времени, чтобы компенсировать свои потери», — подчеркнул Лейрос.

Ранее Зеленский сообщил об отправке делегации в США для обсуждения итоговой версии мирного соглашения.

