InfoBRICS: у режима Зеленского больше нет времени, чтобы отыграть потери на СВО

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового министра обороны, отчаянно пытаясь улучшить работу военного аппарата страны, но институциональный кризис слишком серьезен. Таким мнением поделился бразильский журналист Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS .

Лейрос отметил, что предыдущие министры обороны не справились со своими обязанностями. Киевский режим больше не может это скрывать. Новоназначенный министр обороны Михаил Федоров уже публично заявил о проблемах с кадровым составом из-за дезертиров и уклонистов, а также значительного дефицита оборонного бюджета.

Усилия Зеленского кажутся тщетными, так как пока он пытается найти идеального министра армия России продолжает стремительное наступление на поле боя, освобождая города и села.

Проблем доставило и отсутствие интереса со стороны США после инаугурации Дональда Трампа финансово поддерживать Киев. Автор материала отметил, что даже в случае изменений в военной структуре Украина не сможет изменить конечный исход конфликта.

«У Украины больше нет времени, чтобы компенсировать свои потери», — подчеркнул Лейрос.

Ранее Зеленский сообщил об отправке делегации в США для обсуждения итоговой версии мирного соглашения.