Украинская делегация приедет в США для переговоров с советниками Трампа

Зеленский объявил об отправке делегации в США для переговоров по договору о мире

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, секретарь СНБО Рустем Умеров и глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия отправились в США для обсуждения итоговой версии мирного соглашения. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский .

Он подчеркнул, что делегация уже находится на пути в Вашингтон.

«Мы надеемся, что будет больше ясности как в отношении тех документов, которые мы уже подготовили с американской стороной, так и в отношении ответа России на проведенную дипломатическую работу», — заявил Зеленский.