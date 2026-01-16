Украинская делегация приедет в США для переговоров с советниками Трампа
Зеленский объявил об отправке делегации в США для переговоров по договору о мире
Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, секретарь СНБО Рустем Умеров и глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия отправились в США для обсуждения итоговой версии мирного соглашения. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
Он подчеркнул, что делегация уже находится на пути в Вашингтон.
«Мы надеемся, что будет больше ясности как в отношении тех документов, которые мы уже подготовили с американской стороной, так и в отношении ответа России на проведенную дипломатическую работу», — заявил Зеленский.
Газета Financial Times со ссылкой на источники уточнила, что украинская делегация проведет переговоры со специальным представителем президента США Стивом Уикоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером;
Ранее Уиткофф и Кушнер анонсировали новый визит в Россию до конца января. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил подготовку, выразил надежду, что эта встреча состоится, и отметил, что диалог с США продолжается.