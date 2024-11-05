DikGAZETE: у стран Запада больше нет желания поддерживать Украину

У стран Запада закончились силы поддерживать Украину. Об этом сообщило турецкое издание dikGAZETE.

«У них больше нет сил поддерживать Киев. И киевский режим беспомощен во многих вопросах», — написал автор статьи.

По данным издания, на фоне энергетического кризиса и производственных затрат европейские страны начали возвращаться к своей реальной повестке дня.

Украинские власти насильно отправляют на фронт даже пожилых людей, так как ВСУ испытывают острую нехватку в солдатах. По мнению турецких экспертов, Украине стоило вовремя сесть за стол переговоров с Россией.

Турецкий аналитик Серхат Латифоглу ранее заявил, что Запад может полностью отказаться от военной поддержки Украины в 2025 году. В результате в первые шесть месяцев 2025 года могут стать актуальными разговоры об урегулировании конфликта.