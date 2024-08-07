Более 40 уклонистов пытались сбежать с Украины в кузове КамАЗа

«Страна.ua»: КамАЗ с 42 уклонистами задержали пограничники под Одессой

Фото: Freepik

КамАЗ с уклонистами задержали в Одесской области. Более 40 мужчин призывного возраста пытались покинуть Украину в кузове грузовика, сообщило украинское издание «Страна.ua».

Автомобиль задержали в Станиславке, его кузов был забит мужчинами. Покинуть страну пытались 42 украинца, они разместились на расстеленной в кузове соломе. Мужчины хотели избежать мобилизации и укрыться в Приднестровье.

В попытке не попасть в ряды ВСУ украинские мужчины также стали массово поступать в вузы — интерес к высшему образованию в стране резко вырос. Минобразования пообещало «проверить» новых абитуриентов.

Подпольщики рассказали, что украинцы начали вывозить детей за границу, опасаясь мобилизации.

«Символизм очевиден». В ДНР начались интенсивные бои за Торецк

Безликий святоша или локомотив для Харрис? Станет ли Тим Уолз вице-президентом США

Андрей Воробьев: котельную в Шепчинках реконструируют к новому сезону

Всесторонняя поддержка родителей. Как в Подмосковье реализуют проект «Мамино время»

Сказки не вышло? История любви и расставаний Джей Ло и Бена Аффлека

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте