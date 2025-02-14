Более 200 украинских госслужащих лишили поддельной инвалидности

«Укринформ»: украинские госслужащие подделывали себе справки об инвалидности

Более 200 сотрудников украинских государственных органов лишили поддельной инвалидности после проверок в последние месяцы. Об этом сообщило агентство «Укринформ» со ссылкой на Государственное бюро расследований.

«Это работники таможни, налоговой, прокуратуры, а также других правоохранительных органов», — уточнили в ведомстве.

Инвалидность помогает избежать призыва в ВСУ и дает право на дополнительные выплаты.

В октябре украинская военврач рассказала, как одного из ее пациентов уехал из госпиталя обратно на передовую, не успев долечиться и продолжая ходить на костылях и с переломанными костями.

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк предложил взыскивать с чиновников с фиктивной инвалидностью двойной размер пенсионных выплат в пользу украинского бюджета.