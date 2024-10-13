Украинские командиры вопреки диагнозам забирали раненых солдат из госпиталей обратно на передовую. Медик 108-го отдельного батальона «Волки Да Винчи» пожаловалась, что один ее пациент командировался, будучи на костылях, сообщило издание «Страна.ua» .

Женщина обвинила военное руководство в халатности. Она рассказала, как раненых бойцов госпитализировали, оказывали минимальную медпомощь, а потом снова отправляли к линии боевого соприкосновения. В результате они все равно возвращались в госпиталь недолеченными и недообледованными.

«Боец с незаживающими ранами, с незаросшими костями возвращается на ноль, и он фактически становится на учет, что он прибыл. И его должны отправлять на позиции, а он на костылях ходит», — сказала она.

О мобилизации инвалидов в Вооруженные силы Украины рассказал также украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. В Одесской области новобранец умер от эпилепсии в первый же день службы.