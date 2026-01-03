Более 13 тысяч украинцев задержали за попытки незаконно пересечь границу

Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что за 2025 год в стране задержали более 13 тысяч мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны».

«Чаще всего их ловят на границе с ЕС, но 1400 человек задержали при попытке побега в Белоруссию», — уточнил Демченко.

Ранее блогер Анатолий Шарий сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский пытался вывезти из страны сына своего бывшего первого помощника Сергея Шефира. Окружение украинского лидера уговаривало руководство Госпогранслужбы выпустить его.

Прошлой осенью в Закарпатской области пограничники решили установить бетонные блоки возле контрольно-пропускных пунктов, чтобы украинцы не смогли прорваться на машинах сквозь заграждения. Кроме того, было решено усилить меры безопасности на дорогах, ведущих к пограничным переходам.